Две женщины и малыш отравились угарным газом в волгоградской 5-этажке

Здание отмечает в нынешнем году 60-летний юбилей. В панельной пятиэтажке 120 квартир. Аварийным дом не признан. Как случилось, что профильные службы допустили возможность отравления, непонятно. Особенно если учесть, что газовики массово лишают волгоградцев ресурса там, где есть хотя бы малейшая возможность его утечки, настаивая при этом, что действуют ради безопасности жильцов.