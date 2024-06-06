Две женщины и малыш отравились угарным газом в волгоградской 5-этажке

Две женщины и маленький ребенок попали в отделение острых отравлений 25-й волгоградской больницы СМП, отравившись угарным газом. Происшествие случилось в Кировском районе. Семья проживает в доме на улице 64-й Армии, 34б.
Как подтвердили vlg.aif.ru в облздраве, все трое пострадавших находятся в настоящее время в стабильном состоянии, медики оценивают его как средней степени тяжести.
Здание отмечает в нынешнем году 60-летний юбилей. В панельной пятиэтажке 120 квартир. Аварийным дом не признан. Как случилось, что профильные службы допустили возможность отравления, непонятно. Особенно если учесть, что газовики массово лишают волгоградцев ресурса там, где есть хотя бы малейшая возможность его утечки, настаивая при этом, что действуют ради безопасности жильцов.
Без газа оставляют на значительное время и отдельные подъезды, и целые дома. Однако, судя по случившемуся, такие «драконовские» методы не работают. А свою работу сотрудники газовых служб выполняют некачественно, что приводит к гибели людей.