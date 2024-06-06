Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часове Яре

«В Часове Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта. Мы понимаем и видим, что это достаточно в тяжелых условиях происходит, но задача стоит, поэтому ребята ее реализовывают. Есть определенные успехи», — сказал он.
Глава республики отметил при этом, что Министерство обороны достаточно регулярно и подробно информирует о событиях с фронта, «не забегая вперед».
«И это происходит, чтобы не навредить ребятам, не раскрыть ту информацию, которая может быть использована противником», — уточнил Пушилин.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, бойцы действуют уже в черте города.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.