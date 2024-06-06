Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часове Яре

«В Часове Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта. Мы понимаем и видим, что это достаточно в тяжелых условиях происходит, но задача стоит, поэтому ребята ее реализовывают. Есть определенные успехи», — сказал он.