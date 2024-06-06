Появилось видео момента преследования жертвы стрелявшего мужчины в Москве

На кадрах запечатлено, как преступник вел жертву от дома до стройки, а потом выстрелил в него несколько раз, предварительно из охотничьего ружья типа «Сайга».
По данным источника «Известий», был застрелен 34-летний Константин Б. Как сообщает ТАСС, убитый работал системным администратором в одной из столичных фирм. При этом собеседник «Известий» отметил, что мужчина в начале 2000-х был известным скейтбордистом.
После стрельбы был введен план «Перехват».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, предварительно, было совершено заказное убийство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему»).