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Появилось видео момента преследования жертвы стрелявшего мужчины в Москве

Момент преследования жертвы мужчины, открывшего огонь на западе Москвы, попал на камеры видеонаблюдения. Видео есть в распоряжении «Известий» в четверг, 6 июня.

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На кадрах запечатлено, как преступник вел жертву от дома до стройки, а потом выстрелил в него несколько раз, предварительно из охотничьего ружья типа «Сайга».

По данным источника «Известий», был застрелен 34-летний Константин Б. Как сообщает ТАСС, убитый работал системным администратором в одной из столичных фирм. При этом собеседник «Известий» отметил, что мужчина в начале 2000-х был известным скейтбордистом.

После стрельбы был введен план «Перехват».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, предварительно, было совершено заказное убийство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему»).