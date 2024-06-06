Самарец призывал к диверсиям в соцсети, теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы

В поле зрения правоохранителей повторно попал житель губернской столицы, который в соцсетях призывал к совершению террористических актов.
Как сообщили в региональном УФСБ, самарец разместил в открытом доступе на своей личной страничке информацию с призывами к вступлению в незаконные вооруженные формирования, признанные на территории России террористическими (речь идет о РДК и ЛСР), а также к организации и совершению диверсий и терактов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ, мужчина, публично призывавший к терроризму, был установлен. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. За публичные призывы к осуществлению терактов с применением информационно-телекоммуникационных сетей (закон относит к ним и посты в соцсетях) мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей или реальный срок — от 5 до 7 лет лишения свободы.