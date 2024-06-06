Самарец призывал к диверсиям в соцсети, теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы

Как сообщили в региональном УФСБ, самарец разместил в открытом доступе на своей личной страничке информацию с призывами к вступлению в незаконные вооруженные формирования, признанные на территории России террористическими (речь идет о РДК и ЛСР), а также к организации и совершению диверсий и терактов.