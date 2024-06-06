В Самаре и. о. главы БДСЭ Борисова заключили под стражу за взятки

В Самаре заключили под стражу исполняющего обязанности руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области (БМСЭ) Константин Борисов. Его обвиняют в получении взяток.
— В 2020 году мужчина по предварительному сговору с другими сотрудниками БМСЭ получил через посредника взятки в размере 600 тысяч рублей от двух человек, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Денежное вознаграждение предназначалось за установление им на один год второй группы, хотя на это у них не было законных оснований. Суд избрал Борисову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. В отношении других сотрудников бюро, которые были соучастниками, тоже расследуется уголовное дело о коррупционных преступлениях.
Напомним, бывшего руководителя БМСЭ Дмитрия Драча приговорили к девяти годам колонии. 5 апреля 2024 года Самарский районный суд вынес приговор экс-главе бюро и его бывшему заместителю Александру Кудряшову. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.