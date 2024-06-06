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Челябинцу вынесли приговор за смертельное «пьяное» ДТП

Погиб пассажир перевернувшегося автомобиля.

Карталинский городской суд вынес приговор жителю Челябинска, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла ночью 11 июня на дороге Еленинка — Новокаолиновый. Мужчина за рулем Kia Sportage мчался на скорости 140 км/ч и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице.

Виновника ДТП приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.