Челябинцу вынесли приговор за смертельное «пьяное» ДТП

Карталинский городской суд вынес приговор жителю Челябинска, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Авария произошла ночью 11 июня на дороге Еленинка — Новокаолиновый. Мужчина за рулем Kia Sportage мчался на скорости 140 км/ч и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице.
Виновника ДТП приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.