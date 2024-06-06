Челябинцу вынесли приговор за смертельное «пьяное» ДТП

Авария произошла ночью 11 июня на дороге Еленинка — Новокаолиновый. Мужчина за рулем Kia Sportage мчался на скорости 140 км/ч и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице.