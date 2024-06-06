Трех граждан Узбекистана уличили в махинациях с выдачей водительских прав

По данным Департамента при Генпрокуратуре, в Яшнабадском районе столицы задержали человека, который обещал одному гражданину помочь получить водительские права без сдачи каких-либо тестов. К этому он планировал привлечь знакомых, работающих на высоких должностях. За свою услугу он требовал 1,5 тысячи долларов.
В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области еще одного гражданина поймали в момент получения 7,2 миллиона сумов. За эту сумму он с помощью знакомых получил для стороннего лица справку о том, что тот якобы 6 месяцев учился в автошколе.
В Шахриханском районе Андижанской области с вещественными доказательствами задержали гражданина, который за 650 долларов обещал получить для другого водительские права.
По данным фактам возбуждены дела по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Пособничество в даче взятки) Уголовного кодекса.