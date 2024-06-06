Подразделения группировки «Запад» отразили две контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Ивановка, Колодези и Новое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155 мм гаубицы М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку “Акация” и 105 мм орудие М119 производства США», — добавили в МО РФ.