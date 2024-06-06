Подразделения группировки «Запад» отразили две контратаки ВСУ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Запад» нанесли поражение украинским войскам в Харьковской области и в ДНР, а также отразили три контратаки, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.