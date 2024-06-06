ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и площадку запуска БПЛА

Кроме того, танкисты группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту и подходящим резервам ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на авдеевском направлении. В свою очередь расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» также сорвал проведение ротации украинских войск и уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ.