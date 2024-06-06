ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и площадку запуска БПЛА

В операции участвовала оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.
«За сутки поражены: склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах», — отметили в ведомстве.
Кроме того, подразделения Южной группировки ВС РФ уничтожили еще два полевых склада боеприпасов украинской армии.
Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбито 48 украинских беспилотников, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склады оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и так называемого Иностранного легиона, а также место хранения морских дронов.
Кроме того, танкисты группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту и подходящим резервам ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на авдеевском направлении. В свою очередь расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» также сорвал проведение ротации украинских войск и уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.