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Группировка «Север» отразила шесть контратак противника

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и отразили шесть контратак противника, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, группировка войск «Север» также отразила шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

«Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152 мм орудия Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30», — добавили в Минобороны РФ.