Группировка «Север» отразила шесть контратак противника

«Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152 мм орудия Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30», — добавили в Минобороны РФ.