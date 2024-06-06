В Приднестровье футбольные ворота упали на голову подростку: Ребенок госпитализирован с тяжёлыми травмами

В Тирасполе недалеко от детской больницы футбольные ворота упали на голову подростку.
Ребенок госпитализирован с тяжёлыми травмами головы и лица.
А есть вообще какие-то правила установки этих ворот? Сколько должно быть случаев, чтоб они заработали?!
ЧП произошло в Тирасполе.
В Тирасполе недалеко от детской больницы футбольные ворота упали на голову подростку.
Ребенок госпитализирован с тяжёлыми травмами головы и лица.
А есть вообще какие-то правила установки этих ворот? Сколько должно быть случаев, чтоб они заработали?!