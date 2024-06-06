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Подмосковный суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм»

ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн — РИА Новости. Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (она же — Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила судья Елизавета Галкина.

Срок ареста установлен по 4 августа.

В суде Суликова частично признала вину, ее защита представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.

Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.