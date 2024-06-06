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Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Двое радикально настроенных жителя Симферополя осуждены за подготовку теракта в православном храме Крыма. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что осужденные в 2022 году хотели совершить теракт на территории религиозной организации «Православный приход храма Иконы Божией Матери “Путеводительница” в крымской столице.

«Двое приятелей 1990 и 1994 года рождения, являясь приверженцами неоязыческого вероисповедания, придерживаясь радикальных взглядов, вступили в преступный сговор, направленный на совершение в феврале 2022 года террористического акта», — говорится в сообщении.

По информации спецслужб, один из молодых людей яростно убеждал свое окружение устроить нескольких акций террористического характера против христиан. Он также разработал план преступления и предложил приятелю, который полностью разделял его взгляды, взорвать бомбу. Вместе мужчины купили необходимые части и изготовили самодельное взрывное устройство.

Однако довести преступный замысел до конца террористам не удалось — их задержали сотрудники УФСБ. В отношении задержаны были возбуждены и расследованы восемь уголовных дел.

«Южным окружным военным судом фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 14 и 12 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.