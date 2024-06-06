СБУ завела дело против Мединского и Торкунова

«Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух чиновников РФ… Речь идет о помощнике Путина Владимире Мединском и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы.
В ведомстве утверждают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку российской военной операции против Киева. Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии».
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.