СБУ завела дело против Мединского и Торкунова

«Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух чиновников РФ… Речь идет о помощнике Путина Владимире Мединском и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы.