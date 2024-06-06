СК назвал основную версию убийства на западе Москвы

Версия о заказном характере убийства на западе Москвы не подтверждается, приоритетная версия — конфликт на почве ревности, сообщает столичное управление Следственного комитета (СК).
«В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», — говорится в сообщении.
Днем 6 июня в районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный застрелил мужчину 1989 года рождения. По информации телеграм-каналов, погибшего звали Константин Балишанский. SHOT пишет, что мужчина работал системным администратором и увлекался скейтбордингом. В беседе с телеграм-каналом отец убитого заявил, что у него нет никаких предположений о том, кто и зачем мог убить его сына. По данным канала, убийцу зовут Андрей Демин, ему 35 лет.
Baza пишет, что злоумышленник ранее был судим по статье о наркотиках. Стрелявший работал на портале Proskater в 2018 году и был знаком с убитым, пишет канал. Балишанский ранее был первым участником скейтерской команды «NikeSB Россия», но закончил карьеру из-за травмы ноги.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, позже его нашли в соседнем районе, он оказал сопротивление и вступил в перестрелку с силовиками. ТАСС передавал, что нападавший стрелял из автоматического оружия. Злоумышленника ранили полицейские, он задержан. На месте задержания правоохранители обнаружили АКС-74У, из которого, по предварительным данным, он убил Балишанского. Также там нашли мачете, бинокль и несколько магазинов с патронами.
По данным SHOT, убийство Балишанского планировали около пяти месяцев. В начале февраля неизвестные начали активно пробивать личные данные мужчины в разных слитых базах и в теневом сегменте интернета, заказывать на него досье, также изучали его повседневные маршруты.
СК в связи с произошедшим возбудил дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 222 УК (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Максимальное наказание по первой из них — лишение свободы на срок до 15 лет.