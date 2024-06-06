СК назвал основную версию убийства на западе Москвы

Днем 6 июня в районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный застрелил мужчину 1989 года рождения. По информации телеграм-каналов, погибшего звали Константин Балишанский. SHOT пишет, что мужчина работал системным администратором и увлекался скейтбордингом. В беседе с телеграм-каналом отец убитого заявил, что у него нет никаких предположений о том, кто и зачем мог убить его сына. По данным канала, убийцу зовут Андрей Демин, ему 35 лет.