В Перми осудили мужчину, из-за которого экстренно сел самолет

Мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Он бился головой о пол, разбил стакан, после чего им же поранил себе руку. Экипаж и другие пассажиры успокоили мужчину. После приземления нарушителя доставили в отдел полиции. В кармане куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном общим весом в 2,5 грамма. Экспертиза показала, что следы наркотиков были и в крови задержанного.