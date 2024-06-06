Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми осудили мужчину, из-за которого экстренно сел самолет

В его крови нашли следы наркотиков.

В январе 2024 года пилот рейса Сургут-Москва экстренно посадил самолет в аэропорту Большое Савино. Причиной стал неадекватный пассажир, который находился под действием наркотиков.

Мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Он бился головой о пол, разбил стакан, после чего им же поранил себе руку. Экипаж и другие пассажиры успокоили мужчину. После приземления нарушителя доставили в отдел полиции. В кармане куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном общим весом в 2,5 грамма. Экспертиза показала, что следы наркотиков были и в крови задержанного.

«Сотрудники полиции в отношении задержанного составили административные протоколы, кроме того возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ и части 2 статьи 213 УК РФ, позже передали материалы в Пермский следственный комитет на транспорте» — сообщили в Пермской транспортной полиции.

Мужчине выписали штраф в размере 600 тысяч рублей.