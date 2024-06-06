В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

«Столичным СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
«Он неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», — сообщили в СК. Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям фигурант был задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.