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В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

«Столичным СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

В СК отметили, что указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства.

«Он неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», — сообщили в СК. Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям фигурант был задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

СК