В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

«Он неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», — сообщили в СК. Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям фигурант был задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.