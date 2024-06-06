На трассе М-5 «Урал» в аварии с грузовиком разбился насмерть водитель иномарки

Сегодня днем, 6 июня, в Иглинском районе Башкирии в ДТП разбился мужчина. Об этом рассказала пресс-служба республиканкой Госавтоинспекции.
Авария произошла на 1524 километр трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Kia K5 столкнулся с грузовиком FAW. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался до приезда скорой помощи.
На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники ГАИ и МЧС.
— Организованно реверсивное движение. По данному факту начато разбирательство, — заявили в дорожной полиции.