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На трассе М-5 «Урал» в аварии с грузовиком разбился насмерть водитель иномарки

В Башкирии на трассе М-5 в ДТП с грузовиком погиб водитель Kia K5.

Источник: ГАИ Башкирии

Сегодня днем, 6 июня, в Иглинском районе Башкирии в ДТП разбился мужчина. Об этом рассказала пресс-служба республиканкой Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1524 километр трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Kia K5 столкнулся с грузовиком FAW. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался до приезда скорой помощи.

На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники ГАИ и МЧС.

— Организованно реверсивное движение. По данному факту начато разбирательство, — заявили в дорожной полиции.