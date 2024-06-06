На трассе М-5 «Урал» в аварии с грузовиком разбился насмерть водитель иномарки

Авария произошла на 1524 километр трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Kia K5 столкнулся с грузовиком FAW. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался до приезда скорой помощи.