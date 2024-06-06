На Бору простились с погибшим бойцом СВО Тихоновым

Точные обстоятельства и время его гибели не уточняются. Похороны Сергея Тихонова прошли 6 июня в родном городе.
Представители местной власти выразили соболезнования семье и близким погибшего бойца, признав его героем.
Сергей Тихонов, контрактник из города Бор Нижегородской области, погиб в ходе СВО на Украине. Информацию о его гибели сообщили в районной администрации.
Точные обстоятельства и время его гибели не уточняются. Похороны Сергея Тихонова прошли 6 июня в родном городе.
Представители местной власти выразили соболезнования семье и близким погибшего бойца, признав его героем.