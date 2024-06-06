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В Молдове, всё-таки, есть правосудие: Примар, сбивший насмерть 14-летнего подростка и сбежавший с места ДТП отправлен на скамью подсудимых — его сообщник тоже понесёт наказание

Кроме того, в суд было передано дело, возбуждённое в отношении его сообщника, который помогал примару скрыть следы преступления.

Источник: Комсомольская правда

Примар села Болдурешть, который в феврале этого года насмерть сбил 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП, отправлен на скамью подсудимых. Кроме того, в суд было передано дело, возбуждённое в отношении его сообщника, который помогал примару скрыть следы преступления.

Так, за введение в заблуждение правоохранительных органов подозреваемым грозит штраф в размере до 42 500 леев или до 3 лет тюрьмы. За само смертельное ДТП примару «светит» от 3 до 7 лет тюрьмы и лишение водительских прав. За оставление места аварии — штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.

Подозреваемый находится под предварительным арестом. Напомним он был задержан 21 февраля, на второй день после смертельного ДТП. До задержания примар и его сообщник всячески пытались скрыть следы преступления и ввести следствие в заблуждение.