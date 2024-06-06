В Молдове, всё-таки, есть правосудие: Примар, сбивший насмерть 14-летнего подростка и сбежавший с места ДТП отправлен на скамью подсудимых — его сообщник тоже понесёт наказание

Так, за введение в заблуждение правоохранительных органов подозреваемым грозит штраф в размере до 42 500 леев или до 3 лет тюрьмы. За само смертельное ДТП примару «светит» от 3 до 7 лет тюрьмы и лишение водительских прав. За оставление места аварии — штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.