В Молдове, всё-таки, есть правосудие: Примар, сбивший насмерть 14-летнего подростка и сбежавший с места ДТП отправлен на скамью подсудимых — его сообщник тоже понесёт наказание

Примар села Болдурешть, который в феврале этого года насмерть сбил 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП, отправлен на скамью подсудимых. Кроме того, в суд было передано дело, возбуждённое в отношении его сообщника, который помогал примару скрыть следы преступления.
Так, за введение в заблуждение правоохранительных органов подозреваемым грозит штраф в размере до 42 500 леев или до 3 лет тюрьмы. За само смертельное ДТП примару «светит» от 3 до 7 лет тюрьмы и лишение водительских прав. За оставление места аварии — штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.
Подозреваемый находится под предварительным арестом. Напомним он был задержан 21 февраля, на второй день после смертельного ДТП. До задержания примар и его сообщник всячески пытались скрыть следы преступления и ввести следствие в заблуждение.