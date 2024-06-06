В Минске таксист устроил массовое ДТП на перекрестке, проехав на красный

Согласно предварительной информации, 6 июня примерно в 00.48 40-летний водитель такси, находившийся за рулем машины Renault, ехал по улице Кунцевщина в сторону Одинцова. Выехав на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина на красный свет, он врезался в Audi. Водитель данной иномарки после удара не справился с управлением и врезался в машины Opel и Mercedes.