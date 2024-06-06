Проверки трамваев усилили в Нижнем Новгороде после трагедии в Кемерове

После трагедии в Кемерове в Нижнем Новгороде усилят проверки трамваев. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в соцсети.
Сейчас ведется дополнительная проверка трамваев для обеспечения безопасности их работы. Из-за этого трамвай № 5, который планировалось запустить 6 июня, начнет перевозку пассажиров со следующего дня. Пока же вагоны работают в тестовом режиме.
Напомним, трамвай № 5 будет ходить от Мызы до площади Лядова.
Утром 6 июня на крутом склоне в Кемерове трамвай пролетел по путям, при этом из него вылетели несколько человек, а затем врезался в другой трамвай. Предполагается, что возникли проблемы с тормозами. В результате один мужчина погиб, более 100 человек пострадали.