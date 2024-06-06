Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю отправлен под арест на 30 суток

На заседании присутствовала глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин, а также прокуроры Василе Плеван и Роман Порубин.
Драгалин уточнила, что ходатайство о задержании подано прокурорами в среду.
«Задержанный обвиняется в пассивной коррупции. Позже в пресс-релизе мы предоставим другие подробности, которые не можем сейчас сообщить. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Есть лица, которых еще не нашли и не задержали».
Подробности о других фигурантах этого дела Драгалин не сообщила.
По информации СМИ, в списке подозреваемых могут быть также известный адвокат и экс-министр юстиции.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на брифинге во вторник сообщила, что руководимое ею ведомство участвовало в международном расследовании по раскрытию преступной схемы по подкупу должностных лиц за препятствование публикации Интерполом «красных уведомлений» о лицах, находящихся в международном розыске. Утром 4 июня офицеры АП совместно с французскими коллегами и при содействии ФБР США провели 33 обыска у 12 подозреваемых. В результате изъята цифровая техника, четыре человека были задержаны на 72 часа.