Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю отправлен под арест на 30 суток

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на брифинге во вторник сообщила, что руководимое ею ведомство участвовало в международном расследовании по раскрытию преступной схемы по подкупу должностных лиц за препятствование публикации Интерполом «красных уведомлений» о лицах, находящихся в международном розыске. Утром 4 июня офицеры АП совместно с французскими коллегами и при содействии ФБР США провели 33 обыска у 12 подозреваемых. В результате изъята цифровая техника, четыре человека были задержаны на 72 часа.