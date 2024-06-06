В Крыму по делу о госизмене вынесли приговор жителю Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Верховный суд республики признал виновным в приготовлении к государственной измене жителя Краснодарского края (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).
Установлено, что фигурант собирался вступить в ряды украинских вооруженных формирований и воевать против России. Он стал инициатором контакта с представителями военной разведки Украины.
Задержали фигуранта сотрудники погрануправления республиканского ФСБ России при попытке выехать на Украину. Уголовное дело вели сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Суд приговорил подсудимого к 6,5 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Мы писали, ФСБ задержала жителя Краснодарского края, собиравшегося вступить в ВСУ. Установлено, что мужчина вышел на контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ.