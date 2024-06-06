В Крыму по делу о госизмене вынесли приговор жителю Кубани

Мы писали, ФСБ задержала жителя Краснодарского края, собиравшегося вступить в ВСУ. Установлено, что мужчина вышел на контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ.