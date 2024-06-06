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В Татарстане подростков осудили за диверсию на железной дороге

Ребята действовали по указу кураторов с Украины.

Верховный суд Татарстана приговорил Булата Ибрагимова к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Татар-информ».

Из них три года он должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его двух несовершеннолетних соучастников отправили в воспитательную колонию на 5 лет.

По версии следствия, трое подростков совершили поджог релейного шкафа светофора на железнодорожном перегоне по указанию Ибрагимова, который в свою очередь действовал по поручению куратора с Украины. Все подсудимые получили денежное вознаграждение.

Напомним, в Казани туроператора могут отправить в тюрьму за обман клиентов.