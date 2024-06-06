Спонсоров терроризма задержали в Ростовской области

В Ростовской области, а также ещё в семи регионах, в том числе Подмосковье, за финансирование терроризма задержали россиян и выходцев из центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по республике Карелия.
Силовики уверены, что задержанные переводили со своих банковских карт деньги на счёт, который принадлежит международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).
«Задокументированы факты их переписки в различных социальных сетях и мобильных мессенджерах с пользователями, причастными к деятельности организации», — подчеркнули в силовом ведомстве.
На подозреваемых завели уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма». Если их вину докажут в суде, им грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас фигуранты находятся под стражей.
Ранее в Ростове осудили 18-летнего молодого человека за терроризм.