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Спонсоров терроризма задержали в Ростовской области

Они переводили деньги на счёт запрещённой террористической организации.

В Ростовской области, а также ещё в семи регионах, в том числе Подмосковье, за финансирование терроризма задержали россиян и выходцев из центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по республике Карелия.

Силовики уверены, что задержанные переводили со своих банковских карт деньги на счёт, который принадлежит международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).

«Задокументированы факты их переписки в различных социальных сетях и мобильных мессенджерах с пользователями, причастными к деятельности организации», — подчеркнули в силовом ведомстве.

На подозреваемых завели уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма». Если их вину докажут в суде, им грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас фигуранты находятся под стражей.

Ранее в Ростове осудили 18-летнего молодого человека за терроризм.