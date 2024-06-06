Трое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП с 10 машинами в Волгограде

В массовом ДТП в Советском районе Волгограда повреждения получили 10 автомобилей, в больницу увезли троих взрослых пострадавших и 13-летнюю девочку. На Университетском проспекте у остановки «Нефтяник» днем 6 июня 2024 года столкнулись рейсовый автобус Москва-Махачкала, маршрутки, легковушки и грузовик. На Второй продольной огромная пробка. Видео момента аварии опубликовало ГУ МВД по региону.
— В 14.37 часов напротив дома № 44 на проспекте Университетском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти транспортных средств, — рассказали в полиции.
На кадрах видео с камер наблюдения видно, что пассажирский автобус подрезала легковушка. После тот заехал на отбойник, а в него врезались маршрутки, грузовик и другие автомобили.
По данным облздрава с места аварии уже увезли в больницу четырех человек. Среди раненых — 13-летняя девочка. Ее везут в больницу № 7. Троих взрослых — мужчин 20 и 48 лет, а также женщину 49 лет — скорые доставят в больницу СМП № 25. Их состояние медики оценят только после обследования.
Сейчас на месте ДТП работают наряды ДПС и следственно-оперативная группа. Там же руководство городской Госавтоинспекции Волгограда.