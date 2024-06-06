Трое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП с 10 машинами в Волгограде

По данным облздрава с места аварии уже увезли в больницу четырех человек. Среди раненых — 13-летняя девочка. Ее везут в больницу № 7. Троих взрослых — мужчин 20 и 48 лет, а также женщину 49 лет — скорые доставят в больницу СМП № 25. Их состояние медики оценят только после обследования.