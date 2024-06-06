Загоревшееся после удара молнии здание на ВДНХ попало на видео

Кроме того, как передает Telegram-канал «Что там в Москве?», в столичном районе Свиблово из-за удара молнии воспламенился детский пластмассовый велосипед. Он практически полностью расплавился. Хозяин велосипеда отошел от него всего за несколько минут до происшествия.