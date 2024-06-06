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ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Источник: © РИА Новости

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант незаконно приобрёл взрывное устройство и планировал совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ», — говорится в релизе.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к совершению диверсии. Санкции этих статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

ФСБ