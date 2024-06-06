ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант незаконно приобрёл взрывное устройство и планировал совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ», — говорится в релизе.