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СКР возбудил уголовное дело после пропажи двоих детей на Урале

В помощь местным следователям прибыли криминалисты из регионального СКР.

Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летней девочки и 12-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное следственное управление.

Дело возбуждено по 105-й статье УК России, предусматривающей ответственность за убийство. В СКРО подчёркивают, что это формальность, необходимая для проведения всего комплекса следственных мероприятий, ориентированных на скорейшее установление местонахождения пропавших.

В помощь местным следователям прибыли криминалисты из регионального СКР. Для поиска детей применяются новейшие криминалистические средства.

Тем временем группировка спасателей в районе поисков детей продолжает наращиваться. Едут специалисты из соседних регионов. Полицейские, следователи и волонтёры просматривают записи с видеорегистраторов и камер наружного наблюдения. Также добровольцы расклеивают ориентировки на пропавших.

В разговорах с прессой спасатели отмечают, что шансы найти детей высоки. Поиски продолжаются.