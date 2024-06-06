СКР возбудил уголовное дело после пропажи двоих детей на Урале

В Свердловской области СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летней девочки и 12-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное следственное управление.
Дело возбуждено по 105-й статье УК России, предусматривающей ответственность за убийство. В СКРО подчёркивают, что это формальность, необходимая для проведения всего комплекса следственных мероприятий, ориентированных на скорейшее установление местонахождения пропавших.
В помощь местным следователям прибыли криминалисты из регионального СКР. Для поиска детей применяются новейшие криминалистические средства.
Тем временем группировка спасателей в районе поисков детей продолжает наращиваться. Едут специалисты из соседних регионов. Полицейские, следователи и волонтёры просматривают записи с видеорегистраторов и камер наружного наблюдения. Также добровольцы расклеивают ориентировки на пропавших.
В разговорах с прессой спасатели отмечают, что шансы найти детей высоки. Поиски продолжаются.