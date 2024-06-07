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В Перми пропал 14-летний мальчик из социально-реабилитационного центра

Последний раз его видели вечером 4 июня.

Источник: Соцсети

Мальчик в возрасте 14 лет ушёл из социально-реабилитационного центра и пропал.

О поисках ребёнка объявила региональная организация по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». 14-летний Тимофей Высоков вечером 4 июня ушёл из СПЦН «Милосердие» и исчез. О его местонахождении ничего не известно до сих пор.

Волонтёры просят жителей Перми помочь в поискам мальчика и распространении ориентировок.

Приметы Тимофея: рост 153 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в бордовую футболку, красные шорты, чёрные кроссовки. С собой у него был чёрный рюкзак. Особые приметы: родинка слева над губой.

Всех, кому что-то известно о местонахождении ребёнка, просьба позвонить в полицию по номеру 102 или волонтёрам поискового отряда по телефону 2044904.