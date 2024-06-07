В Перми пропал 14-летний мальчик из социально-реабилитационного центра

О поисках ребёнка объявила региональная организация по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». 14-летний Тимофей Высоков вечером 4 июня ушёл из СПЦН «Милосердие» и исчез. О его местонахождении ничего не известно до сих пор.