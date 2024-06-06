СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста

Следственный комитет отреагировал на видео, снятое одним из пассажиров такси. Мужчина рассказал, что водитель «негативно высказывался» по отношению к нему и его сослуживцами. А после того как услышал, что они участники военной операции, вовсе высадил их. Позднее СК завел дело о возбуждении ненависти (ст. 282 Уголовного кодекса). По статье грозит до шести лет лишения свободы.