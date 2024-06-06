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Найдены виновные в убийствах луганских депутатов Попова и Филипоненко

Лиц, виновных в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной республики (ЛНР) Олега Попова и Михаила Филипоненко, удалось найти. Об этом глава республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.

Источник: РИА "Новости"

«Подробности следствия я раскрывать не могу. Знаю точно, что виновных нашли. Может, не всех, но… исполнителей… насколько мне известно, нашли», — сказал Пасечник.

Напомним, осенью 2023 года в результате подрывов личных машин в Луганске погибли бывший глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже — депутат народного совета Олег Попов.

Ранее сообщалось, что украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Михаила Филипоненко.