Найдены виновные в убийствах луганских депутатов Попова и Филипоненко

«Подробности следствия я раскрывать не могу. Знаю точно, что виновных нашли. Может, не всех, но… исполнителей… насколько мне известно, нашли», — сказал Пасечник.
Напомним, осенью 2023 года в результате подрывов личных машин в Луганске погибли бывший глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже — депутат народного совета Олег Попов.
Ранее сообщалось, что украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Михаила Филипоненко.