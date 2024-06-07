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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе на юге Украины прогремели взрывы. Об этом 6 июня сообщает мэр города Геннадий Труханов.

Источник: РИА "Новости"

«В городе слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящий момент в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее, 5 июня, издание «Страна.ua» сообщило, что в районе Затоки Одесской области Украины прогремел взрыв.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. На момент 16:00 мск воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве. Накануне стало известно, что взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Также в тот день украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе, помимо этого, взрывы произошли в Полтаве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.