На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. На момент 16:00 мск воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве. Накануне стало известно, что взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Также в тот день украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе, помимо этого, взрывы произошли в Полтаве.