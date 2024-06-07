На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«В городе слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящий момент в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.
Ранее, 5 июня, издание «Страна.ua» сообщило, что в районе Затоки Одесской области Украины прогремел взрыв.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. На момент 16:00 мск воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве. Накануне стало известно, что взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Также в тот день украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе, помимо этого, взрывы произошли в Полтаве.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.