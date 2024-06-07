Енотам вернули оргпреступность: научного руководителя ЧВК хотят посадить на 14 лет

Кунцевский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Он был осужден на четырнадцать с половиной лет за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По версии СКР, в 2018 году, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), господин Молокоедов организовал нападение участников сообщества на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.