Енотам вернули оргпреступность: научного руководителя ЧВК хотят посадить на 14 лет

Кунцевский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Он был осужден на четырнадцать с половиной лет за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По версии СКР, в 2018 году, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), господин Молокоедов организовал нападение участников сообщества на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.
Защита, в свою очередь, настаивает, что господин Молокоедов лишь активно вмешался в конфликт из-за земельного участка между Петром Супоневым и членами семьи академика РАН Михаила Пальцева, директора Научного центра иммунологии, советником которого он являлся. В результате через знакомых господин Молокоедов обратился за помощью к одному лидеру «енотов», Роману Теленкевичу (осужден на 13 лет, а впоследствии освобожден для участия в СВО), который предоставил людей для решения проблем.
Мосгорсуд, отменяя приговор, установил, что в отношении господина Молокоедова было нарушено право на защиту, однако это не избавило фигуранта от содержания в СИЗО и повторного разбирательства.
Параллельно в Московском гарнизонном военном суде проходил процесс над другим лидером «енотов», майором ФСБ Александром Мрищуком, обвиняемым в организации ОПС, и четырьмя его сообщниками, которым инкриминировалось участие в сообществе, а также совершение разбоев и краж (ст. 162 и 158 УК). По версии следствия, от участников ЧВК пострадали предприниматели, с нарушениями завозившие телефоны и оргтехнику в Россию из-за границы, у которых они под видом оперативно-разыскных мероприятий похитили деньги и товары.
Тройка военных судей, однако, оправдала подсудимых в связи с неустановлением самого события преступления, предусмотренного самой тяжкой ст. 210 УК. Участие подсудимых в других преступлениях не было доказано, посчитали судьи.
Подсудимых тут же освободили, но уже через несколько дней в Кунцевском райсуде гособвинение заявило, что ОПС ЕНОТ было, а господин Молокоедов принимал самое активное участие в его деятельности, являясь одним из организаторов сообщества.
За это подсудимому Молокоедову снова запросили четырнадцать с половиной лет строгого режима, из которых более пяти лет он уже провел за решеткой, находясь под следствием и судами.
Защита, как и в военном суде, настаивает на полном оправдании фигуранта в связи с отсутствием события преступления.