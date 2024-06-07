Число пострадавших в результате взрыва на заправке близ Еревана выросло до семи

«В результате взрыва на дороге Ереван-Севан госпитализированы семь человек. Двое пострадавших находятся в реанимации их состояние оценивается как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.
По данным минздрава Армении, врачи оценивают состояние четырех пострадавших как стабильное, еще один получив первую помощь был выписан из больницы.
Ранее, 6 июня, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что газозаправочная станция взорвалась на 2-м км участка дороги Ереван-Севан, на месте произошло возгорание. Позднее пресс-служба минздрава Армении сообщила о пяти пострадавших.