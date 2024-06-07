«55 военнослужащих, не пригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживают в подвале 81 ОАэмбр ДШВ и не платят им зарплаты», — написал он на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ярема отмечает, что его отец и другие военнослужащие с марта не получают денег, а также не могут уволиться из украинской армии по состоянию здоровья.
«По факту они там просто заложники», — добавил он.
Ранее пленный колумбийский наемник рассказал, что украинские военные держали их в подвалах, а затем вовсе отправили на смерть. По его словам украинцы с ним разговаривали грубо, а помещение колумбиец покидал только чтобы попить и поесть.
За день до этого член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она отметила, что украинцев «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».
22 апреля сообщалось, что украинца приговорили к пяти годам тюрьмы за отказ наступать под Херсоном. Согласно материалам дела, мужчина публично выразил несогласие с приказом о форсировании Днепра, который 5 ноября 2023 года отдал на построении командир роты. Последний снимал происходящее на мобильный телефон.
9 апреля стала известна причина равнодушного отношения к солдатам в ВСУ. Киевский режим считает их население украинцами второго сорта, а солдаты после прибытия на передовую, по неофициальной статистике, живут около четырех часов.
Украинский лидер подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Там уточнены категории людей, подлежащих призыву в армию, а также введено более тяжелое наказание за уклонение от службы в ВСУ. Положений о демобилизации военных в этом законе нет.
Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Также он отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в рядах ВСУ смогут служить больные ВИЧ, с некоторыми формами рака, с остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.