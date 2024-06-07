Украинские СМИ сообщили об удержании непригодных к службе украинцев в подвалах

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Также он отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в рядах ВСУ смогут служить больные ВИЧ, с некоторыми формами рака, с остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.