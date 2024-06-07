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В десяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и еще 10 областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: РИА "Новости"

По данным карты, сигнал тревоги в Киевской области был объявлен в 00.55 (совпадает с мск). В 1.10 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

Ранее в районе полуночи по мск воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черкасской областях. Тревога в Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях сохраняется с 23 часов, в Николаевской и Харьковской — с 22.39 и 21.20 соответственно.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.