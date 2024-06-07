Воробьев: на месте «Крокус Сити Холла» могут построить памятный сквер

22 марта в «Крокусе Сити Холле» вооруженные люди открыли стрельбу, после чего устроили пожар. Погибли 145 человек, пострадало более 500. По делу о теракте проходят 12 фигурантов. В конце мая «Ингосстрах» сообщил, что решение о страховом случае по «Крокусу» пока не принято. Эксперты считают восстановление здания целесообразным, оценивая затраты в 9,5−11,4 млрд руб.