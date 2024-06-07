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Воробьев: на месте «Крокус Сити Холла» могут построить памятный сквер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсуждается строительство памятного сквера на месте «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. По его словам, рассматриваются несколько вариантов, в том числе реконструкция здания.

Источник: РИА "Новости"

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного», — рассказал Воробьев «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

22 марта в «Крокусе Сити Холле» вооруженные люди открыли стрельбу, после чего устроили пожар. Погибли 145 человек, пострадало более 500. По делу о теракте проходят 12 фигурантов. В конце мая «Ингосстрах» сообщил, что решение о страховом случае по «Крокусу» пока не принято. Эксперты считают восстановление здания целесообразным, оценивая затраты в 9,5−11,4 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», после теракта два сотрудника концертного зала также стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.