В Новосибирске поймали вора из Перми, укравшего 22 шоколадки и банку кофе

— Тревожную кнопку нажали работники, заметившие, как человек с товарами в руках прошёл мимо кассы. Подоспевшие бойцы задержали нарушителя. У 41-летнего Павла изъяли и вернули магазину 22 плитки шоколада, банку кофе и упаковку сыра на пять тысяч рублей, — написали в пресс-службе.