В Новосибирске поймали вора из Перми, укравшего 22 шоколадки и банку кофе

В Новосибирске задержали воришку из Перми, укравшего 22 шоколадки, банку кофе и упаковку сыра. Как сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия», мужчина не смог уехать в родной город из-за отсутствия денег.
— Тревожную кнопку нажали работники, заметившие, как человек с товарами в руках прошёл мимо кассы. Подоспевшие бойцы задержали нарушителя. У 41-летнего Павла изъяли и вернули магазину 22 плитки шоколада, банку кофе и упаковку сыра на пять тысяч рублей, — написали в пресс-службе.
Павел, уроженец Перми, не собирался есть столько шоколада, а хотел перепродать плитки.
Получив не так давно ранение, он лечился в новосибирском госпитале. А когда выписали, мужчина не смог найти денег на билет домой. Так и остался жить в Новосибирске.
— На еду и ночлег зарабатывал сдачей металлолома и перепродажей украденных из магазинов товаров, — добавили в АБ «Гвардия».