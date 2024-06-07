Гаишника Гусева, застрелившего азербайджанца, пытаются выжить из МВД

«Сразу ему отказались выдавать оружие, нужно было пройти психолога. Никто не возражал. Но тут получилась накладка. Записан Гусев был на определенное число, об этом было доложено руководству в Новосибирск. А потом вдруг он прошел комиссию на день раньше, случайно получилось, так как был проездом в городе и решил два раза не ездить. Когда об этом узнали в управлении, то сильно возмутились», — сообщил экс-начальник Мошковской автоинспекции Сергей Комиссар Infopro54.