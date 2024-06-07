В Приморье раскрыли кибер-преступление с участием 20-летней девушки

Сотрудники киберполиции Приморья нашли и задержали 20-летнюю работницу компании сотовой связи, подозреваемую в незаконном доступе к компьютерной информации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что девушка, используя свои служебные полномочия, получила доступ к персональным данным абонентов через базы данных мобильного оператора. По данным следствия, она модифицировала и копировала информацию, после чего регистрировала и продавала сим-карты на основе скопированных паспортных данных без ведома владельцев.
Эти сим-карты, как установили правоохранители, использовались в противоправных целях. Подозреваемая была задержана и доставлена в УМВД России по городу Владивосток для дальнейшего разбирательства.
Напомним, во Владивостоке сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий приморской полиции установили, что операторы одной из компаний сотовой связи использовали базы данных клиентов в мошеннических целях. Четверо молодых людей и девушка использовали личные данные клиентов для оформления сим-карт без их согласия, которые затем продавали третьим лицам для нелегального использования.