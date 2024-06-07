В Приморье раскрыли кибер-преступление с участием 20-летней девушки

Напомним, во Владивостоке сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий приморской полиции установили, что операторы одной из компаний сотовой связи использовали базы данных клиентов в мошеннических целях. Четверо молодых людей и девушка использовали личные данные клиентов для оформления сим-карт без их согласия, которые затем продавали третьим лицам для нелегального использования.



