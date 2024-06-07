Поиски пропавшего рыбака в Хабаровском крае результатов не принесли

Поисковые работы на озере Хумми в Комсомольском районе проводятся ежедневно. Нарастающим итогом по акватории и береговой полосе спасатели МЧС России на лодке и пешком прошли 248 километров. Кроме этого, с применением беспилотного летательного аппарата обследовано порядка 4 квадратных километров водной глади и прибрежной территории. Поиски результатов не принесли и продолжаются, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.