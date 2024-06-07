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Поиски пропавшего рыбака в Хабаровском крае результатов не принесли

Спасатели общим итогом прошли более 240 км по акватории озера Хумми.

Источник: РИА "Новости"

Поисковые работы на озере Хумми в Комсомольском районе проводятся ежедневно. Нарастающим итогом по акватории и береговой полосе спасатели МЧС России на лодке и пешком прошли 248 километров. Кроме этого, с применением беспилотного летательного аппарата обследовано порядка 4 квадратных километров водной глади и прибрежной территории. Поиски результатов не принесли и продолжаются, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, 18 мая двое граждан уехали на лодке и не вернулись. В результате поисковых мероприятий обнаружено тело одного из них и лодка. Судьба второго мужчины остаётся неизвестной.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям и гостям края с рекомендациями быть предельно внимательными во время пребывания на водоемах и в природной среде. Соблюдать меры безопасности и не пренебрегать спасательными жилетами при передвижении на лодках.

МЧС