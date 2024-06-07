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Водитель легковушки сбил пешехода в Комсомольске

Женщина получила травмы.

Источник: Комсомольская правда

6 июня в 11:50 в районе дома № 20 проспекта Первостроителей Комсомольска произошло ДТП. 38-летний водитель «Хонда Шатлл» сбил 29-летнюю женщину на пешеходном переходе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая была госпитализирована с полученными травмами», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя.

В краевом центре вчера иномарка наехала на несовершеннолетнего во дворе дома. Водитель «Хонды» сбил мальчика 2018 года рождения.