Водитель легковушки сбил пешехода в Комсомольске

6 июня в 11:50 в районе дома № 20 проспекта Первостроителей Комсомольска произошло ДТП. 38-летний водитель «Хонда Шатлл» сбил 29-летнюю женщину на пешеходном переходе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая была госпитализирована с полученными травмами», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя.
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