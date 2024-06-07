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Пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Хабаровском крае

Она заканчивала переход проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске 7 июня произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадал пешеход. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария случилась около 08:20 в районе дома № 30 проспекте Ленина. 34-летний водитель рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 22, двигаясь со стороны Севостопольской в сторону Димитрова, нарушил правила дорожного движения на регулируемом перекрестке.

«По предварительной информации, на разрешающий сигнал светофора (зеленый) водитель сбил 76-летнюю женщину, которая заканчивала переход проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

В результате происшествия пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу. Пассажиры автобуса, в числе которых было 10 человек, не пострадали.