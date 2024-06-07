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Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток», сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Летный состав ВКС России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.