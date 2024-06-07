Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ

«Летный состав ВКС России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.