Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к Часову Яру. В ходе ведения воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчётами БПЛА», — сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а помощник оператора отслеживает направление полёта, ориентирует и корректирует его работу.

«Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых», — отметили в оборонном ведомстве.