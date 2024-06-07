Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

«Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к Часову Яру. В ходе ведения воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчётами БПЛА», — сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а помощник оператора отслеживает направление полёта, ориентирует и корректирует его работу.
«Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых», — отметили в оборонном ведомстве.