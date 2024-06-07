Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.