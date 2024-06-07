В Красноярске ищут 17-летнего парня, который ушел из больницы

В Красноярске разыскивают 17-летнего Сергея Григорьева, сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей».
Парень днем 6 июня ушел из больницы № 20 (адрес — Инструментальная, д. 12).
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, чёрные волосы средней длины с чёлкой в виде светлых прядей, тёмно-карие глаза, ожог обеих бровей (волосы сбриты), пирсинг в носу в виде кольца, множественные татуировки на лице, шее и руках. Был одет: чёрная толстовка, чёрные брюки, тапочки, есть телефон.
Всех, кому что-либо известно, просят звонить по телефонам: