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В Красноярске ищут 17-летнего парня, который ушел из больницы

Ему требуется медицинская помощь.

В Красноярске разыскивают 17-летнего Сергея Григорьева, сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей».

Парень днем 6 июня ушел из больницы № 20 (адрес — Инструментальная, д. 12).

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, чёрные волосы средней длины с чёлкой в виде светлых прядей, тёмно-карие глаза, ожог обеих бровей (волосы сбриты), пирсинг в носу в виде кольца, множественные татуировки на лице, шее и руках. Был одет: чёрная толстовка, чёрные брюки, тапочки, есть телефон.

Всех, кому что-либо известно, просят звонить по телефонам: 8 (391) 262−11−77 (полиция), 112, 8−950−99−66−066 (волонтёры).