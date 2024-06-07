Переживший четыре попадания FPV-дрона танк уничтожил группу ВСУ

«Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать “птички”, FPV-дроны. …То есть, четыре FPV попали в танк и “мангал” спас? Да, совершенно верно. …Если б не было “мангала”, то неизвестно, что бы было», — сообщил танкист агентству.