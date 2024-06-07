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Переживший четыре попадания FPV-дрона танк уничтожил группу ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июн — РИА Новости. Переживший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом, рассказал танкист российской группировки войск «Север».

Источник: © РИА Новости

За боевой работой группировки войск «Север» на харьковском участке фронта наблюдал корреспондент РИА Новости.

«Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать “птички”, FPV-дроны. …То есть, четыре FPV попали в танк и “мангал” спас? Да, совершенно верно. …Если б не было “мангала”, то неизвестно, что бы было», — сообщил танкист агентству.

Танк находился в укрытии в лесопосадке. Видимых повреждений на броне у него не было. После загрузки снарядов танк выехал на боевую позицию и произвел серию выстрелов по дому, в котором находилась группа украинских боевиков. Средствами объективного контроля было зафиксировано прямое попадание. Бронемашина без происшествий вернулась в место ожидания.