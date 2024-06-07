В Красноярском крае за неделю клещи покусали более 1500 человек

Встречи с паразитами происходили как за пределами, так и в самих населенных пунктах. Например, за последние семь дней красноярцы снимали с себя клещей после посещения национального парка «Столбы» — 20 присасываний, «Гремячей гривы» — девять, Торгашинской лестницы — четыре.