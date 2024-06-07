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В Красноярском крае за неделю клещи покусали более 1500 человек

1191 взрослый и 351 ребенок пострадали от присасывания клещей за прошедшую неделю в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю клещи покусали 1542 жителей Красноярского края, в том числе 351 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что всего с начала сезона от членистоногих пострадало 8126 человек.

Встречи с паразитами происходили как за пределами, так и в самих населенных пунктах. Например, за последние семь дней красноярцы снимали с себя клещей после посещения национального парка «Столбы» — 20 присасываний, «Гремячей гривы» — девять, Торгашинской лестницы — четыре.

— С начала сезона 26 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 21 — боррелиозом, 5 — сибирским клещевым тифом, — говорят в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и городских окрестностей.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

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