В Красноярском крае за неделю клещи покусали более 1500 человек

За прошедшую неделю клещи покусали 1542 жителей Красноярского края, в том числе 351 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что всего с начала сезона от членистоногих пострадало 8126 человек.
Встречи с паразитами происходили как за пределами, так и в самих населенных пунктах. Например, за последние семь дней красноярцы снимали с себя клещей после посещения национального парка «Столбы» — 20 присасываний, «Гремячей гривы» — девять, Торгашинской лестницы — четыре.
— С начала сезона 26 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 21 — боррелиозом, 5 — сибирским клещевым тифом, — говорят в ведомстве.
Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и городских окрестностей.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.